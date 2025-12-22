ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಡಂನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 95.3 ಸಾಧನೆ: ಟಿಎಚ್ ಓ ಡಾ.ಸಂಜೀವ ಪಾಟೀಲ

ಸೇಡಂ, ಡಿ , 22:ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಲ್ಸ್ ಪೆÇೀಲಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 95.3 ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ. ಸಂಜೀವ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.ಪಟ್ಟಣದ ವಾಸವದತ್ತ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಲ್ಸ್ ಪೆÇೀಲಿಯೋ ಮಗುವಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 0-5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು 26969ಇದ್ದು ರವಿವಾರ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಲ್ಸ್ ಪೆÇೀಲಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25658 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೆÇೀಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿ ಶೇಕಡ 95.3 ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ರಿಂದ 24 ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಅರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯದಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೋಶಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಾಯಿಂದಿರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು.