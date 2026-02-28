ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ

ಕಲಬುರಗಿ,ಫೆ.28-ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ ಬಂದಿಗಳಿಗೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಶಹಾಬಾದ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾನೇಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬಾಯಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯು ಉತ್ತಮ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರತಿ ಊಟದ ನಂತರ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಹಲ್ಲುಗಳ ಕೊಳೆತ ಬಾಯಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ದಿನವೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸಿ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಬ್ರೆಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಲ್ಲನ್ನ ಉಜ್ಜ ಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸೇವತ ಉಂಟಾಗುವುದು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮಹಾಭಾಗ್ಯವೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹಲ್ಲು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೇ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬಂತೆ ಬಾಯಿ ಸುಚಿತ್ವವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನಗುವಿನ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಬಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 136 ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ 10 ಜನರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಬಳೆ, ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಚನ್ನಪ್ಪ ಯಟಗಲ್, ಸಂಸ್ಥೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ.ಆನಂದ್ ಅಡಕಿ, ಡಾ.ರವೀಂದ್ರ ಬನ್ನೇರ, ಡಾ.ಮಂಜುಳಾ ಇಮದಾಪುರ್, ಡಾ.ಅಮೃತ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಡಾ.ದೀಪಾ ರಾಠೋಡ, ಡಾ.ಸನಾಜಯ ಝಾಪಾಲಿ, ಡಾ. ರಾಕೇಶ್ವರಿ, ಡಾ.ಸ್ವರೂಪಾ, ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಭೀಮಶಂಕರ್ ಡಾಂಗೆ, ಸಾಗರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜೈಲರ್ ಹಾಗೂ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಮೂಲಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.
