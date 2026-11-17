ಆಳಂದ: ಪಟ್ಟಣದ ಡಾ. ಆರ್.ಎಂ.ಎಲ್. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಇಟಗಿ ಅವರು ಗದಗದ ಡಾ. ವಿ.ಜಿ. ಹಿರೇಮಠ ಮಹಾವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕøತಿಯ ಸಂವರ್ಧನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಇಟಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ನಾಗಣ್ಣ ಸಲಗರೆ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ನಾಗರಾಜ ಘಂಟೆ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಂಟಗಿ, ಸತೀಶ ಮುಲಗೆ, ಕಾಶಿರಾಯ ಮಾದಗೂಂಡ, ಶಮಶೂದ್ಧಿನ ಕಮಲಾಪೂರೆ, ಅಶ್ವಿನ್ ಪಾಟೀಲ, ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ, ರಾಜಕುಮಾರ ಸುರವಸೆ, ಪ್ರಕಾಶ ಪುರಾಣೆ, ಚನ್ನಬಸವ, ಗುಂಡು, ಕಾಮಾಜಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ಅಂಬಿಕಾ, ವೀಣಾಶ್ರೀ, ಚಂದ್ರಕಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.