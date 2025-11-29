ಕಲಬುರಗಿ,ನ. 29:ವಿಜಯನಗರ ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಥ ಯೋಗಿಗಳ ಅತಿ ಸುಧಾರಿತ ಆಸನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ಎಯ ಕ್ಯಾಲಿಫೆÇೀರ್ನಿಯಾದ ಯೋಗಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಡಾ. ಸೇಥ್ ಪೆÇವೆಲ ಹೇಳಿದರು .
ಶುಕ್ರವಾರ ಅವರು ಡೆಕ್ಕನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಆರಂಭಿಕ ಶೈವ-ಬೌದ್ಧ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಲಬುರಗಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ವಿಭಾಗವು ನವದೆಹಲಿಯ ಐಸಿಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಅವರು ವಿಜಯನಗರ ಯುಗದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಹಂಪಿ, ಶ್ರೀಶೈಲಂ, ಶೃಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಾದ್ಯಂತ ಅವರು ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡೆಕ್ಕನ್ನಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯೋಗ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ, ಭಾರತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಪಂಗಡಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಆಳವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಹೋದರತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ರವಿ ಖಂಗೈ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ವಿಜಯ ಸಾರ್ಡೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ, ಡೆಕ್ಕನ್ನಲ್ಲಿ ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಡಾ. ಅಬ್ದುಲ್ ಮಾಜೀದ್ ವಂದಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೀನ್, ಪೆÇ್ರ. ಪವಿತ್ರಾ ಆಲೂರ, ಡಾ. ಉಮಾಶಂಕರ್, ಡಾ. ಎಸ್. ಜಾಧವ್, ಡಾ. ಡೇವಿಡ್ ಎಫರ್ಡ್, ಡಾ. ರಮ್ಯಾ ವಿ. ಪಿ, ಡಾ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಡಾ. ಅರ್ಜುನ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
