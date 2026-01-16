ನರಿಬೋಳ: ನಲ್ಲಿಯ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಿರುವ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ಕಲುಷಿತ ನೀರು

ಕಲಬುರಗಿ,ಜ.16-ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಿಬೋಳದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ನದಿಯ ನೀರನ್ನೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ನೀರು ಪೂರ್ತಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇದೇ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಯಬೆಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಕುಲಷಿತ ನಿರನ್ನು ಕುಡಿದು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರುಪೇರಾದರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಭದಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಬೆಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಶುದ್ದವಾದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಬೆಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ನರಿಬೋಳ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
