ಭೀಮಾ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ನರಿಬೋಳ- ಚಾಮನೂರು ಸೇತುವೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.8: ಭೀಮಾ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕು ನರಿಬೋಳ ಚಾಮನೂರು ಸೇತುವೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ.70 ರಷ್ಟು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿವೆ.
ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ .ಸೇತುವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವದು ಕನಸಾಗೆ ಉಳಿಯಬಹುದು ಎಂಬಂತೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ ನರಿಬೋಳ, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಚಾಮನೂರ, ಶರಣಗೌಡ ಪೆÇಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸರಕಾರ ಈಗಲಾದರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಶ್ರೀಘ್ರದಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಇರುತ್ತದೆ ಆಗ ಏನಾದರು ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
