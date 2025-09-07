ಬೀದರ್,ಸೆ.7-ನಗರದ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಹಾಗು ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಪಿ ಪ್ರದೀಪ ಗುಂಟಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೂಜಾರಿ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಪಾಲಾಕ್ಷಯ್ಯ, ಮಾರ್ಕೆಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಗಿರಿಗೌಡರ್ ಪಿಎಸ್ಐ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ನಗರದ ವಿಕಾಸ ತಂದೆ ಈಶ್ವರ ಕಸಬೆ (45) ಮತ್ತು ಸುದೇಶ ತಂದೆ ಈಶ್ವರ ಕಸಬೆ (34) ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 1,11,249 ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿರಪ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಚಂದ್ರಪುರಂ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ವರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಗುಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿರಪ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಪಾಲಾಕ್ಷಯ್ಯ, ಪಿಎಸ್ಐ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಗಿರಿಗೌಡರ, ಎಎಸ್ಐ ನಾರಾಯಣ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಸಿದ್ರಾಮ, ಈರಾರೆಡ್ಡಿ, ಆರೀಫ್, ಕಮಲಾಕರ, ಶಿವರಾಜ, ಮುತ್ತಣ್ಣ ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಚಂದ್ರಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಜಗದೀಶ್ವರ ಮೇಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಮೇಡಿಶೇಟ್ಟಿ ಪ್ರಸಾದ ತಂದೆ ಮೇಡಿಶೆಟ್ಟಿ ಜನಾರ್ಧನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು 1,80,900 ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಹಾಗೂ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಸ್ಪಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಂಟಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2.92 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ವಸ್ತು, ದ್ರವ್ಯ ಜಪ್ತಿ, ಮೂವರ ಬಂಧನ
