ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನಹಾರ ಪಡೆದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕ

ಗುರುಮಠಕಲ್,ಸೆ.8: ತಾಲೂಕಿನ ಸಮಿಪದ ಚಂಡರಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಯ್ಯಕಟ್ಟ ಯುವಕರ ಬಳಗದವತಿಯಿಂದ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು 11ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪೂಜಿಸಿದ ನಂತರ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಪೂಜಿಸಿದ ಲಡ್ಡು, ಹೂವಿನಹಾರ,ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರ ಸಮುಖದಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಹೂವಿನ ಹಾರ ಪಡೆದು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಕ್ತರಾದ ಮದರಪ್ಪ ತಹಸೀಲ್ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ,. ಶೇಕ್ ಮೌಲಾನ ಹೂವಿನ ಹಾರ, ಬೀಮಶಪ್ಪ ತಲಾರಿ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ, ಮದರಪ್ಪ ತಹಸೀಲ್ ಪೇಂಟರ್ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡರು. ಶೇಕ್ ಮೌಲಾನ ಹೂವಿನ ಹಾರ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು 2001 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರ ಸಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ನಂತರ ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದ ಭಕ್ತರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
