Tuesday, August 4, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
Home ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ಭೌತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ: ರಜಾಕ್ ಪಟೇಲ್

ಭೌತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ: ರಜಾಕ್ ಪಟೇಲ್

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.3-ಭೌತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ, ರಾಗದಿಂದ ರೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ರಜಾಕ್ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿ (ಭೀಮಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ) ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಪುರಾತನ ಕಲಾ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ “ಗಾನಸ್ವರ ” ಸಂಗೀತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮರೇಪ್ಪ ಕಾಳಗಿ, ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಗಾವಿ,ಸೈದಪ್ಪ ಸುಬೇದಾರ್ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಕರಿಬಸವ ಕಾಡನಾಳ, ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಕಾಳಗಿ, ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅರಳಗುಂಡಗಿ, ವೀರೇಶ ಸೇಡಂ ಮುಂತಾದವರು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಂಡಯ್ಯ ಸುಂಟನೂರ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟ ಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.