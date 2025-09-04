ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.4: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಬೆನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಕೊಲೆಗೈದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ನಗರದ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಕಾಲೊನಿಯ ಖಾಜಾ ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಹಾಗೂ ಅಜಾದಾಪುರ ನಿವಾಸಿ ಇಸಾಕ್ ಶಾಬೋದ್ದಿನ್ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮರಳು ಬ್ರೂಕರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಹ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಎಂಬಾತನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಮೊಹ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಪ್ರಗತಿ ಸಹಿಸದೇ ಖಾಜಾ ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಹಾಗೂ ಇಸಾಕ್ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ನೆಪ ಮಾಡಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಬೆನ್ನೂರ ಸಮೀಪದ ಕೆರೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ, ಮೃತನ ಕೈ-ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು 2016ರಲ್ಲಿ ಸಬರ್ಬನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರುನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಜಿ.ಎಲ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ, ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ತಲಾ 25 ರೂ ಸಾವಿರದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನರಸಿಂಹಲು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ : ಇಬ್ಬರು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ
