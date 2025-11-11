ಕಲಬುರಗಿ,ನ.11-ಹಳೆಯ ವೈಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಯುವಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ 6 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ 2ನೇ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ತಲಾ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಜಾಧವ, ನೀಲಕಂಠ ತಂದೆ ಶಿವಯೋಗಪ್ಪ ಮಮನಿ, ಕೃಷ್ಣ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಜಮಾದಾರ, ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಲಾಡಂತಿ, ಅಂಬಿಕಾ ಗಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕೊಡೆಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಳವಾರ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಆರೋಪಿಗಳು.
ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಕ್ರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದಯಾನಂದ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಲಾಡಂತಿ (26) ಎಂಬ ಯುವಕನನ್ನು ಹಳೆ ವೈಮನಸ್ಸಿನಿಂದ 24.06.2022 ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವಾಜಪೇಯಿ ಬಡಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಪಿಐ ಸುಶೀಲಕುಮಾರ ಅವರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ 2ನೇ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮೋಹನ್ ಭಾಗದಂಡಿ ಅವರು ಆರೋಪಿತರಾದ ಸುರೇಶ ಜಾಧವ, ನೀಲಕಂಠ ಮಮನಿ, ಕೃಷ್ಣ ಜಮಾದಾರ, ಸುನೀಲ ಲಾಡಂತಿ, ಅಂಬಿಕಾ ಕೊಡೆಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ತಳವಾರಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಲಾ 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರಾದ ರಾಜ ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಕೊಲೆ: 6 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ, ತಲಾ 10 ಸಾವಿರ ದಂಡ
