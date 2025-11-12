ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಅಪ್ಪಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಕು.ಭವಾನಿ ಮತ್ತು ಕು.ಶಿವಾನಿ

ಕಲಬುರಗಿ;ನ.12: ಕಲಬುರಗಿಯ ಅಪ್ಪಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಕು. ಭವಾನಿ ಮತ್ತು ಕು. ಶಿವಾನಿ ನವೆಂಬರ್ 10 ಮತ್ತು 11 ರಂದು, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ತೇಜಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೆÇ್ರೀಟೋ ಟೈಪ್ ಮಾದರಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಚಾಜಿರ್ಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ “ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿ” ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ 8ನೇ ಮಹಾದಾಸೋಹ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಪೂಜ್ಯ ಡಾ. ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮತ್ತು ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಪೂಜ್ಯ ಡಾ. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಅವ್ವಾಜಿ ಅವರ ಅವಳಿ ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಕು. ಭವಾನಿ ಮತ್ತು ಕು. ಶಿವಾನಿ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಪಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಈ ಜೋಡಿ ರಾಜ್ಯದ 34 ಶಾಲೆಗಳ 61 ತಂಡಗಳ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಪರಿಣಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರರ್ಗಳ ಇಂಗ್ಲಿμïನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಚಾಜಿರ್ಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಾಜಿರ್ಂಗ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅದರ ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕು. ಭವಾನಿ ಮತ್ತು ಕು. ಶಿವಾನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪೆÇ್ರೀಟೋ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಜಿರ್ಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಯಿಲ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನುಸರಿಸಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕೃತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಾಜಿರ್ಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಖಈIಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕು. ಭವಾನಿ ಮತ್ತು ಕು. ಶಿವಾನಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇವಿ ವಾಹನಗಳ ಚಾಜಿರ್ಂಗ್ ಕಷ್ಟಕರವಲ್ಲ, ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಳಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಾಹನವನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ ಪೆÇ್ರೀಟೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಳಸಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇವಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ 9ನೇ ಮಹಾದಾಸೋಹ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಪೂಜ್ಯ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ, ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಪೂಜ್ಯ ಡಾ. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಅವ್ವಾಜಿ, ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ದೇಶಮುಖ, ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಅನಿಲಕುಮಾರ ಬಿಡವೆ, ಕುಲಸಚಿವ ಡಾ. ಎಸ್. ಜಿ. ಡೊಳ್ಳೇಗೌಡರ್, ಕುಲಸಚಿವ (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ) ಡಾ. ಎಸ್. ಎಚ್. ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಡೀನ್ ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಕಾ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಎಸ್. ದೇವರಕಲ್, ಅಪ್ಪಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಗೌಡ ಹೊಸಮನಿ ಅವರು ಈ ಜೋಡಿಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
