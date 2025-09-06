ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಲುಂಬಣಿ ವನಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಭೇಟಿ

ಚಿತ್ತಾಪುರ;ಸೆ.6: ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಹತ್ತಿರದ ಲುಂಬಿನಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಡಬೂಳ ಸಮೀಪದ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅವರು ಮಿಯಾವಾಕಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಪ್ರದೇಶ, ಬಟರ್ ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಆಂಫಿಥಿಯೇಟರ್, ಕಾನ್ವುಡ್ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಪೆರ್ಗೋಲಾ ಮತ್ತು ಮೃಗಾಲಯದ ಕೆಲಸಗಳಂತಹ ಟೀ ಪಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಬುಸೇಟಮ್, ಮರದ ಸಾಹಸಗಳ ಮೇಲಾವರಣ ನಡಿಗೆ, ಕಣಿವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಕ್ಷತ್ರ ವನ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ವನ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.
ಸೇಡಂ ಮತ್ತು ಮಳಖೇಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಟೀ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಕಾಳಗಿ ಸಿಪಿಐ ಜಗದೇವಪ್ಪ ಪಾಳಾ, ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಡಿಗೇರ್, ಡಿಆರ್’ಎಫ್ಒ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ನಾಗೇಶ್, ಜಾಫರ್, ಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನೀಲ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಕೊಲಿ ಸಮಾಜದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವುಕುಮಾರ ಯಾಗಾಪೂರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಪಂ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದ್ದರು.
