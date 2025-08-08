ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲೇ ಸಂಜೀವಿನಿ : ಡಾ.ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.8-ಮಗುವಿನ ಉತ್ತಮ ಅರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲೇ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರ್ಸಿಹೆಚ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರದ ವಿಶೇಷ ನವಜಾತಾ ಶಿಶು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ (ಜಿಮ್ಸ್ ) ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎನ್ಸಿಯು ಸಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ವಿಶ್ವ ಸ್ತಾನ್ಯ ಪಾನ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಸಿಗೆ ನೀರು ಉಣಿನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಸಪ್ತಾಹ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ತಾಯಿ ಎದೆಯ ಮೊದಲ ಹಾಲು ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಹಾಲು ( ಕೊಲೊಸ್ಟ್ರಮ್ ) ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ಅನೇಕ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗಗÀಳ ವಿರುದ್ಧ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎದೆ ಹಾಲಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ರೂಕೀಯ ಅಸನಾ ರಬ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಮಗು ಜನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಎದೆ ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು, ಮಗುವಿಗೆ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳು ಎದೆ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಸಿ. ಮಗುವಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿದಾಗ ಎದೆಯ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರಕ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಮಗು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಮೆದಳು ಚುರಕು ಆಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಗುವಿನ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಕಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಶೇಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಸಿಹೆಚ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ರೂಕೀಯ ಅಸನಾ ರಬ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬೋಸ್ಗ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನÀ ಮಾಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೂಪರ ಎಟೆಂಡೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಯು, ಹೆಚ್ ಓ ಡಿ, ಡಾ. ರೇವಣಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಬೋಸ್ಗಿ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ವೀರೇಶ್ ಜಾವಳಗೇರಿ, ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಡಾಕ್ಟರ್. ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ವಿ.
ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ . ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಹೀಮ್ ಪಟೇಲ್. ಜಿಲ್ಲಾ ಆರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆ ಸoಯೋಜಕರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ಜವಳಗಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಕೇತ್ ನೈನೂರ್, ಡಾಕ್ಟರ್. ರಾಮಕಾಂತ್ ಹೀರೊಳ್ಳಿ, ಡಾಕ್ಟರ್, ಅಭಿಷೇಕ್, ಡಾ. ಪೂಜಾ ಚಿಲ್ಲರಗಿ. ಇದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಅರೋಗ್ಯ ಸಮಾಲೋಚಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಂಬಾಳಿಮಠ್. ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಿಲ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಸಿರ್ಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಭವ್ಯಾ ರಾಣಿ ಚವ್ಹಾಣ್. ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ಎನ್ ಐ ಸಿ ಯು. ಉಸ್ತುವಾರಿ ನಸಿರ್ಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರೂಪಾ ಜಾನೆ, ಕೆಎಂಸಿ. ನಸಿರ್ಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ರೇಖಾ ಶಿವಯೋಗಿ, ಕೈಲಾಸ, ಭಗವನ್ ಶರಣಮ್ಮ, ನಿರ್ಮಲಾ. ಹಾಗೆ ಶಿಶುವಿನ ತಾಯಂದಿಂiÀiರು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಸೇವಕರು. ಅರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
