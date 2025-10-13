ಜನನಿ, ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ : ವೆರಣೇಕರ

ತಾಳಿಕೋಟೆ:ಅ.೧೩: ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂಧುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಸಂಘವೆAಬುದು ಈಗ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಪಥಸಂಚಲನಲ್ಲಿ ೮ ಸಾವಿರ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಶಾಭಿಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಂಘ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಧರ್ಮಜಾಗರಣದ ಉತ್ತರ ಪ್ರಾಂತ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ದಿಲೀಪ್ ವೆರಣೇಕರ ಅವರು ನುಡಿದರು.
ರವಿವಾರರಂದು ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ವಿಜಯದಶಮಿ ನಿಮಿತ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ನಗರ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾದ ಗಣವೇಷಧಾರಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಪಥಸಂಚಲನದ ನಂತರ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ೧೯೨೫ ರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಹೆಡಗೆವಾರ ಅವರು ಸಂಘವನ್ನು ಹೊರತಂದ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳಸಬೇಕೆನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಅವರಲ್ಲಿಯತ್ತೆಂದರು. ಮಾತಾಪಿತರು ಹಾಗೂ ಸಹೋದರರು ಕೂಡಾ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದರೂ ಸಹ ಕಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ೩೦೦ ಸಂಭಾವನೆಯೊAದಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಬೆಳೆದ ಹೆಡಗೆವಾರ ಅವರು ೮ ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಯುಗಾದಿ ದಿನದಂದು ಜನ್ಮತಾಳಿದ ಶೇಷ್ಟತೆಯೇ ಡಾ. ಹೆಡಗೆವಾರ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆತ್ತಿತೆಂದರು. ಜನಸಂಘ ಅಖಿಲಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು ೧೯೩೭ರಲ್ಲಿ ಉರ್ಣಾ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕಂಡು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಸಂಘ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದರು. ಭಾರತ ಭಾರತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದುಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ ಹಿಂದು ಆಗಿ ಬದುಕೇಂದರು ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೇಶ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕೆಂದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಶಪ್ರೇಮಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇಶ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಹುಚ್ಚರನ್ನು ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಟರನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘದ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕಾದರೆ ಮಾತಾಪಿತರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ನಾರಿಯರ ಪೂಜೆ ನಡೆದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ ನಡೆದಂತೆ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಬೇಕು ಭಾಷೆ ಜಾತಿಗಾಗಿ ಸಂಘ ಜಗಳ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ದೇಶರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶಿಭಿರ ನಡೆಸಿ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಹೇಳಿದ್ದರು ದೇಶದ ೬೦ ಸಾವಿರ ಊರುಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ೪೦ ರಾಷ್ಟçಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಈ ಹಿಂದೆ ೧೩ ಸಾವಿರ ಇದ್ದ ಸಂಘದ ಶಾಖೆಗಳು ಈಗ ೬೦ ಸಾವಿರ ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ಸಂಘ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕುರಿತು ಬಹು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊAಡ ಗಣವೇಶಧಾರಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಪಥಸಂಚಲನವು ಪಟ್ಟಣದ ಎರಡು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಎರಡೂ ಪಥಸಂಚಲನದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ೨ ಸಾವಿರ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಪಥಸಂಚಲನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಪಥ ಸಂಚಲನ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಬಢಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀ ಹಾಗೂ ಗುರೂಜಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೂರ ಧೀರರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹದ್ದಾಗಿತ್ತು.
ಪಥ ಸಂಚಲನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾರತ ಮಾತಾಕೀ ಜೈ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಘರ್ಜಿಸಿದವು.
ಕತ್ರಿ ಬಜಾರ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಾಹಿನಿಗಳ ತಂಡತೊAದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಒಗ್ಗೂಡಿದ ನಂತರ ಒಂದೇ ತಂಡವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ ವಿಠ್ಠಲ ಮಂದಿರ, ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ್, ರಾಣಾಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್ಕಲ್, ಬಸ್ಟಾö್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಗ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾರ್ಗಗುಂಟಾ ಹಾಯ್ದು ಎಸ್.ಕೆ. ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇದಾನದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಡತ್ ಮರ್ಚಂಟ್ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಾಗೂ ಚಿದಂಬರ್ ಕರಮರಕರ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಚಾಲಕರಾದ ರಾಮಸಿಂಗ್ ಹಜೇರಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ತಿತರಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲಿಗೆ ಭಗವಾ ಧ್ವಜಾರೋಣ ನೆರವೇರಿತು.
ಸಂಗಮೇಶ ಮದರಕಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.
ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಪ್ರಕಾಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ರಾಜಣ್ಣ ಸೊಂಡೂರ, ಪ್ರತೀತ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಾಕೇಶ ಗೊಟಗುಣಕಿ, ಆಕಾಶ ಪಿಂಪಳೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಜಾಪೂರ, ತಿಲಕ ಬಾಯಾಸ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ದಿನಕರ ಜೋಷಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು.
ಈ ಪಥಸಂಚಲನ ನಿಮಿತ್ಯವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಬಲ್ಲಪ್ಪ ನಂದಗಾವಿ, ಸಿಪಿಐ ಮಹಮದ್ ಫಶವುದ್ದೀನ್ ಪಿಎಸ್ಐ ಜ್ಯೋತಿ ಖೋತ್, ಆರ್.ಎಸ್. ಭಂಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೊAದಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು.
