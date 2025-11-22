ಮೋಘಾ: ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.22-ರುಮ್ಮನಗೂಡ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋಘಾ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ಮಕಾಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಾಳಗಿಯ ಕೆಎಸ್ಪಿಎಸ್ಟಿಎ ಮಹಾಂತೇಶ ಪಂಚಾಳ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ ಕಲ್ಮೂಡ್ಕರ್, ಖಜಾಂಚಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಂಡಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರ ಸಾವಳಗಿ, ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಣಿಕರಾವ ಪಾಟೀಲ್, ಕೆಎಸ್ಪಿಎಸ್ಟಿಎ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರುನಾಥ ರಾಥೋಡ್, ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನಿಲ್ ಮಾಳಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಸಿಆರ್ಪಿ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿಭಾಕಾರಂಜಿಯೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮಹತ್ತರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಶಾಲಾ ಹಂತದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹಂತದವರೆಗೂ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುನಿಲ್ ಮಾಳಗಿರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಗುರು ಬಾಬುರಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕ ಪರಮೇಶ್ವರ ವಂದಿಸಿದರು.
