ಸುದೀರ್ಘ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ; ನೆಹರು ದಾಖಲೆ ಭಗ್ನ

ಕಲಬುರಗಿ,ಜೂ.10 : ಇಂದು ( ಜೂನ್ 10 ) ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ, ಸತತವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ 4398 ದಿನಗಳ “ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರಧಾನಿ” ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು, 4399ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ್ ತೇಲ್ಕೂರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಹರು ಅವಧಿ: 1947ರಿಂದಲೇ ನೆಹರು ಮಧ್ಯಂತರ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು 1952ರಲ್ಲಿ. 1952ರ ಮೇ 13ರಿಂದ 1964ರ ಮೇ 27ರ ನಿಧನದವರೆಗೆ 4398 ದಿನ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ನೆಹರು ದೇಶವನ್ನಾಳಿದರು. ಇಂದಿರಾ ದಾಖಲೆ ಭಗ್ನ: 1966ರಿಂದ 1977ರವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮೀರಿದ್ದರು.
ಮೋದಿ ಅವಧಿ:
2014ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. 2014, 2019, 2024ರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಗೆದ್ದು, ಜೂನ್ 10ಕ್ಕೆ 4399 ದಿನಗಳ ಆಡಳಿತ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 2001ರಿಂದ 2014ರವರೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿ, ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದ ಮೋದಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ 8390 ದಿನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.
12 ವರ್ಷಗಳ ಜನಾದೇಶದ 12 ಸಾಧನೆಗಳು:
ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ: 80 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ, 4 ಕೋಟಿ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆ,ಅನ್ನದಾತನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ: ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಮೂಲಕ 11 ಕೋಟಿ ರೈತರಿಗೆ ರೂ.3.6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ,ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ: 10 ಕೋಟಿ ಉಜ್ವಲ ಗ್ಯಾಸ್, ಶೇ.33 ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ,ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷೆ: ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ – 55 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ರೂ.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ,ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾರತ: ಯುಪಿಐಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಶೇ.46 ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟು ಭಾರತದಲ್ಲೇ,ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ: ದಿನಕ್ಕೆ 37 ಕಿ.ಮೀ ಹೆದ್ದಾರಿ, 50+ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು,ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ: ಬ್ರಿಟನ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವದ 5ನೇ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ,ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ: ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಯಶಸ್ಸು,ರಕ್ಷಣೆ: ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್, ತೇಜಸ್, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ,ಯುವ ಶಕ್ತಿ: ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 40 ಕೋಟಿ ಸಾಲ,ಸಂಸ್ಕøತಿ: ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ,ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ: ಜಿ20 ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ, 100+ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ.”ನೆಹರು ಅವರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಮೋದಿ ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ ಜನತೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅದಕ್ಕೇ ಅವರು ‘ಅತಿ ಸುಧೀರ್ಘ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರಧಾನಿ’. ಇದು 140 ಕೋಟಿ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸದ ದಾಖಲೆ. ಜೂನ್ 10 ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ” ಎಂದು ತೇಲ್ಕೂರ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಜೂ.10 : ಇಂದು ( ಜೂನ್ 10 ) ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ, ಸತತವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ 4398 ದಿನಗಳ “ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರಧಾನಿ” ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು, 4399ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ್ ತೇಲ್ಕೂರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.