ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಪಾಟೀಲ್ ಭೇಟಿ

ಹುಮನಾಬಾದ:ಅ.31: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗಿ ಡಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ ಶನಿವಾರ ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಓತಗಿ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸೋನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಕುಸಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹಾನಿ ಕುರಿತು ವರದಿ ತಯ್ಯಾರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿ ಶಾಸಕರು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.ಹಾನಿಗಿಡಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಳೆಗಳ ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗಿಡಾದ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಕುಸಿದ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಂಜುಮ್ ತಬಸುಮ, ಇಒ ದೀಪಿಕಾ ನಾಯ್ಕರ, ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಶರಣಕುಮಾರ,ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ, ಬಿಇಒ ವೆಂಕಟೇಶ ಗುಡಾಳ, ಪಶು ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಗೋವಿಂದ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.