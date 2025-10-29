ಶಾಸಕ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಬೇಡ

ಕೋಲಾರ,ಅ,೨೯- ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಾಭಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಯಾವೂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡ ಬಾರದು ಎಂದು ಅವರ ನಡೆಸಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಚಾರ, ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಿಸಿ ಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಪತ್ತು ದೋಚಿಸಿರುವ ಆರೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ರೂಢ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮುಂಬರಲಿರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಗಾಂಧಿನಗರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕೆ.ಸಿ.ರಾಜಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಎಸ್.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಗರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತವಾಗಿ ಎ.ಐ.ಸಿ.ಸಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್. ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್. ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಆಶೋಕ್ ಇವರುಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಅಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಗಂಭೀರ ಅರೋಪಗಳಿದೆ. ಇವರ ತಾಯಿಗೆ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಅವರಿಗೂ ತಮಗೂ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಹೊರತು ಪಡೆಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವೂದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಹುದುಕುಳದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ೨೫೬ರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ೩,೧೦ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರ್ಬಳಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸದನದಲ್ಲಿ ೭೦ ಎ ಅನುಮತಿಗೆ ಕೋರಿದಾಗ ಸಭಾಪತಿಗಳು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಯಾಲಿಕಾವಲ್ ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅರೋಪಕ್ಕೆ ೭೦ ಎ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಸಭಾಪತಿಗಳ ತಾರತಮ್ಯ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು.
ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶಶಿಕಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಸುಮಾರು ೨೫ ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ದೂರಲಾಗಿದ್ದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಕೊಂಡು ನಡೆಸಿರುವ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೂ ಸಹ ಆರೋಪಗಳು ರುಜುವಾತು ಅಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತೆರವು ಅದ ಕೊಡಲೇ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ವರದಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ನಿವೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರಾದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ೫ ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಬಗರ್ ಹುಕಂ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಿಸಿ ಕೊಂಡು ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಾಯಕರಾದ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಇಂದು ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳ ಪಡೆಸಿರುವುದು ದುರಂತದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ರತ್ನಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ಚಿನ್ನ, ಅಪ್ರೋಸ್ ಪಾಷ, ಎಂ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.