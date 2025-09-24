ನಗರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ,ಮೇಯರ್ ಉಪಮೇಯರ್ ಭೇಟಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.24: ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಹಾಪೌರರಾದ ವರ್ಷಾ ರಾಜೀವ ಜಾನೆ, ಉಪ ಮಹಾಪೌರರಾದ ತೃಪ್ತಿ ಎಸ್. ಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶಿಂಧೆ ಅವಿನಾಶ್ ಸಂಜೀವನ್ ಅವರು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 54ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಾರಫೈಲ್, ರೆಹಮತ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಮುಚ್ಚಿ ಹೋದ ಒಳ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತೆರೆವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದುವಂತೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ತಗ್ಗು-ದಿಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು. ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲಾದ ಕಸವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸ.ಕಾ.ಅಭಿಯಂತ (ಪರಿಸರ) ಅಭಯ್ ಕುಮಾರಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹಾಪೌರರು ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರು ಎಂಜಿಎನ್ವಿವೈ 2.0 ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದೆಂದು ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾ.ಪಾ.ಅ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಯ ಕಾ.ಪಾ.ಅ ಭೀಮರಾವ ವದ್ರಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 54ರ ಸದಸ್ಯರು, ಐ & ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿ,ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಪಾಲಿಕೆಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
