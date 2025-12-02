ಅಂಜನಾದ್ರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಸೇವೆ: ಹನುಮ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳ ಸಂತಸ

ಅಥಣಿ : ಹನುಮ ಮಾಲಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಅಥಣಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪವನ ಹೋಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಹನುಮನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಮ್ಮ ಹನುಮ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉಚಿತ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನನಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಕ್ಷ ಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಲಭಿಸುವುದು, ಯುವ ಸಮೂಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ಹನುಮ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅನುಕರಣೀಯ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಯಲಿ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹನುಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ಅವರು ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹನುಮ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಆನಂತರ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರದೀಪ ನಂದಗಾAವ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರು ಹನುಮ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಉಚಿತ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಈ ಮಹತ್ವದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊAಡು ಬಂದಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತದ್ದು ಹನುಮ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹನುಮಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ದೊರಕಲಿ ಎಂದು ಹನುಮಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ ನಂದಗಾAವ, ಮಂಜುನಾಥ ಠಕ್ಕಣ್ಣವರ್, ಸದಾನಂದ ಅವತಾಡೆ, ಕಿರಣ ಗುರವ, ಶಂಭು ತೇರದಾಳ, ಸಂಗಮೇಶ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಸಚೀನ ಹಳದಮಳ್ಳ, ಓಂಕಾರ ತೇರದಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಹನುಮ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
