ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಅವಿನಾಶ ಜಾಧವ್ ಭೇಟಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಚಿಂಚೋಳಿ,ಫೆ.12-ತಾಲೂಕಿನ ಹೊರವಲಯದ ಪೆÇೀಲಕಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ವೃಕ್ಷಮಾತೆ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಅವಿನಾಶ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಚಿಂಚೋಳಿಯ ಪೆÇೀಲಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ವೃಕ್ಟೋದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿ, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು, ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ವೃಕ್ಷೆದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೆರಳು ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಸೋಲಾರ ದೀಪ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಕುಂಚಾವರಂ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದಲ್ಲಿನ ಸೇರಿಭಿಕನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾವನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಲಯ ಎಂದು ವನ್ಯ ಜೀವಿಧಾಮ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಚವ್ಹಾಣ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಕೊರಳ್ಳಿ, ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕವೃಕ್ಟೋದ್ಯಾನವು 2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 2.34ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿದಿರು ತೋಪು, ವಿಮಾವಾಕಿ ಅರಳಿ, ಹೊಂಗೆ, ಶಿಸು, ಬೇವು, ಕಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಿಯ ಅಲ್ಲದೇ ಬವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಔಷಧಿ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 2 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದಾರೂಢ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಗೋಪಾಲರಾವ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಜಗದೀಶಸಿಂಗ ಠಾಕೂರ್, ಕೆ.ಎಂ.ಬಾರಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಭೀಮಶೆಟ್ಟಿ ಮುರುಡಾ, ಅಶೋಕ್ ಚವ್ಹಾನ್, ರಾಜು ಪವಾರ, ಅನಿಲ್ ಕಂಟ್ಲಿ, ರಾಜರೆಡ್ಡಿ ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ, ಆಕಾಶ್ ಕೊಳ್ಳುರ, ವೀರೇಶ್ ಯಂಪಳ್ಳಿ, ಗಿರಿರಾಜ ನಾಟೀಕರ್, ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಳ್ಳಗಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಚಿಂಚೋಳಿಕರ್, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.
