ಶಾಸಕ ಡಾ. ಅಜಯಸಿಂಗ್ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ:ನಾಳೆಯಿಂದ 22 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಯೂರಿಯಾ ವಿತರಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.8:ಕಳೆದ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಜೇವರ್ಗಿಗೆ 1 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಬಂದಿದೆ, ನಾಳೆ( ಶನಿವಾರ) ಜೇವರ್ಗಿ ಹಾಗೂ ಯಡ್ರಾಮಿಯ 22 ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯೂರಿಯಾಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೈತರು ಹೈರಾಣ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ಯಾರೂ ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಅದಾಗಲೇ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷಿ, ಕಂದಾಯ, ಪೆÇಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯೂರಿಯಾಕ್ಕಾಗಿ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ರೈರ ಪರದಾಟದ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಕಂದಾಯ, ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಪೆÇಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಯೂರಿಯಾ, ಡಿಎಪಿ ವಿತರಣೆಯಾಗಲಿರುವ ಜೇವರ್ಗಿಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ 9 ಕೇಂದ್ರಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಡ್ರಾಮಿ ಹಾಗೂ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ 22 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟು ರೈತರ ಕೈಗೇ ಈ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಲು ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಾಗಲೇ ಜೇವರ್ಗಿ ಹಾಗೂ ಯಡ್ರಾಮಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜೀವಣಗಿಯವರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಜೇವರ್ಗಿಗೆ ಬಂದಿರುವ 600 ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ 1 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ 2 ದಿನದಲ್ಲೇ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆತಂಕ ಪಡಬಾರದು. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಪೆÇಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಡಿ. ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲು ಯಾರಾದರೂ ಯತ್ನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಖಡಕ್ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರು ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆ, ಹೊಲದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಗ್ಗುವಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತಕ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಬೇಕು, ಎನ್ಪಿಕೆ, ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ ಪೆÇೀಷ್ಯಾಷನಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲ, ನ್ಯಾಯೋ ಯೂರಿಯಾ ಕೂಡ ಯೂರಿಯಾಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಯೂರಿಯಾ ಅವಲಂಬನೆ ತುಸು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿ ಎಂದೂ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಜೇವರ್ಗಿ, ಯಡ್ರಾಮಿ ರೈತ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
