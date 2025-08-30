ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಲಪಡಿಸಲು ಶಾಸಕ ಅಜಯಸಿಂಗ ಕರೆ

ಜೇವರ್ಗಿ :ಅ.೩೦:ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇವಾದಳದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಜರುಗಿತು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಾಸಕರು ಡಾ. ಅಜಯಸಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸೇವಾದಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಲಪಡಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಘಟಕರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೇವಾದಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹೇಶ ಸುತಾರ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಾದಿಮನಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪೆಂಟರ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಿಲೆದಾರ, ಯಡ್ರಾಮಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಜೇವರ್ಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹಂಚಿನಾಳ ಯಡ್ರಾಮಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದೊರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.