ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಕಾಯ್ದೆ ದುರುಪಯೋಗ : ಬಲಜೋರಿಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರ- ಟೀಕೆ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ,
ವಿಜಯಪುರ, ಜೂ. ೧೭:ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಸ್ವಾರ್ಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಲವಂತದಿAದ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ ೬೬ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ Àಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರವಿಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾಗೂ ನೊಂದ ರೈತ ರವೀಂದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಕೊAಡು ರೈತರ ಫಲವತ್ತಾದ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇರುವ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ರೈತ ಬದುಕುವುದಾದರು ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ? ರೈತನೇ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿಯಲು ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೈತನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರನ್ನು ಬಲಿತಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಇಂತಹದೊAದು ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದದ್ದು, ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರ ರೈತರಾದ ರವೀಂದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಜಮೀನು ಕಂಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ವೆ ನಂ. ೩೭೬/೧ ಕ್ಷೇತ್ರ -೧ ಎಕರೆ
ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಣುಕು (ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಘಟಕ)
ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ೨೦೦೯ ರಲ್ಲಿ ತಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದು
ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕವನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೇನ್ ಪವರ್ ಲಿ.
ಮಾಲೀಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಶಂಕರೆಪ್ಪ ಶ್ಯಾಮನೂರ ದಾವಣಗೇರಿ ಇವರು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದೇ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲರು ರೈತರನ್ನು
ಒಪ್ಪಿಸಿ ಜಮೀನು ಕೊಡಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಠ ಅವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಬ್ಬ ರೈತನದಲ್ಲ. ೧೨ ರೈತರ ಅಂದಾಜು ೬೬ ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಜಮೀನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್
ಕೇನ್ ಪವರ ಲಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘಟಕವಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿAದ ರೈತರು ಬೀದಿಗೆ ಬರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಮೀನನ್ನು ಈಗಲಾದರೂ ರೈತರಿಗೆ ಮರಳಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ,