ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳ ದುರುಪಯೋಗ: ಜಾನ್ವಿ ವರುಣ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಮುಂಬೈ,ಸೆ.೧೬-ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತುಗಳ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಧವನ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಾನ್ವಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತುಗಳ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಲವಾದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಸಂಸ್ಕರಿ ಕಿ ತುಳಸಿ ಕುಮಾರಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ವರುಣ್ ಧವನ್, ಮನೀಶ್ ಪಾಲ್, ರೋಹಿತ್ ಸರಾಫ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ಖೈತಾನ್ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಇಒ ಅಪೂರ್ವ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ. ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಕಲಿ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳು ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎರಡು ಅಲಗಿನ ಕತ್ತಿ ಎಂದು ವರುಣ್ ಧವನ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟರನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ’ಇದೀಗ ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರುಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮಗಳು ನಾವೀನ್ಯತೆಯಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದರೆ, ನಟರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಮಯ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.