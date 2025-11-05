ಕಲಬುರಗಿ,ನ.5-ಮುಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರವೇ ಹೊರತು ಶಾಪವಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ಕೆಎಸ್ಕೆ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಿಂಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ದೇವಲಗಾಣಗಾಪುರದ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಚೌಡಾಪುರ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಿಶೋರ ಸ್ವಾಸ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿ ಹರೆಯದವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಸಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ” ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಋತುಚಕ್ರ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿದರೆ ಸಾಕು ಮುಜುಗರ ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವಂತಹ ಕಾಲ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಹಲವಾರು ಅವರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮುಜುಗರ ಪಡುವುದು ನೋಡಿದರೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಮುಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೊಡುಗೆ ವರವೇ ಹೊರತು ಅದು ಶಾಪವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮುಟ್ಟು ಅದಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಟ್ಟು ಶುದ್ಧವೇ ಹೊರೆತು ಅಶುದ್ಧವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಮುಟ್ಟು ಶುರುವಾದರೆ ಪ್ರತಿ 28 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅದು ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 21 ದಿನಗಳಿಂದ 35 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ ಏಳು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಮುಟ್ಟು ಶುರುವಾದರೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತವೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಟ್ಟು ಬಾರದೆ ಇರುವುದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗದೇ ಇರುವುದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲು ಸೆಳೆತ ಸೊಂಟ ನೋವು ತಲೆನೋವು ವಾಕರಿಕೆ ಊಟ ಸೇರದೆ ಇರುವುದು ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟುವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮುಟ್ಟಾದರೂ ಅದು 7 ರಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡದೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ನೇಹ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕಂತ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಬಳಸಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಸೋಂಕು ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು ನಂತರ ಗರ್ಭಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳವದು ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶ ಉಳ್ಳಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂತ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶ ಮಾತ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿ ಊಟದ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದರಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಮಡಿವಾಳ ಪಸೋಡಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೆÇೀಸ್ಟರ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಆನ್ ಇನ್ ಹಿಬಿಟಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕುಮಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಶುಚಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ಯಾಡ್ ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುವುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಟಿ ಬಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಇತರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಡಿತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಎಂಬುವುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು 250 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ನ.5-ಮುಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರವೇ ಹೊರತು ಶಾಪವಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ಕೆಎಸ್ಕೆ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಿಂಗೆ ಹೇಳಿದರು.