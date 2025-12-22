ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಜೀವನದ ಸವಾಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.22-ಎರಡನೆಯ ವಿಶ್ವ ಧ್ಯಾನ ದಿನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಡಾ.ಅನಿತಾ ಆರ್ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ಆಹಾರವು ದೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೆÇೀಷಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪೆÇೀಷಿಸುತ್ತದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಇವೆರಡು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಲಭಿಸಿದ್ದು ಜೂನ್ 21ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ನ್ನು ವಿಶ್ವ ಧ್ಯಾನ ದಿನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದ್ಯಾನದ ಗುರಿ ಏನೆಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಸಮಗ್ರ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನವು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಧ್ಯಾನವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತ ಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ನಕರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಧ್ಯಾನವು ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ದಿನಾಲು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ದತ್ತಾತ್ರೆ ಚಿಂಚೂರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ಧ್ಯಾನ ದಿನವೂ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಜೀವನದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕøತಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಮಾಡುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನ ದಿನವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಉತ್ತರಾಯಣ ಪೂರ್ಣಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆತ್ಮಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕಾಲ ನಿಯಮಿತ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 120 ಬಂಧಿಗಳು ಹಾಗೂ 30 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಕ್ಷಕ ಬಿ.ಸುರೇಶ್, ಚನ್ನಪ್ಪ ಯಟಗಲ್ ಹಾಗೂ ಜೈಲರ್ಗಳಾದ ಸುನಂದಾ ವಿ, ಶ್ರೀಮಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಪುಂಡಲೀಕ ಟಿ ಕೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಬಿದರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಾಗರಾಜ ಮುಲಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.
