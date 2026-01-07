ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೇಯರ್

ಕಲಬುರಗಿ,ಜ.7: ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ವರ್ಷಾ ರಾಜೀವ ಜಾನೆ ಅವರು
ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಸ್ತೆಯ ತಗ್ಗು ದಿಣ್ಣೆಗಳು ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಚರಂಡಿಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ ಉಂಟಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ತಗ್ಗು-ದಿಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ನಗರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ತೆರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಫೆÇೀಟೋದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜೆಇಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ದಿಂದ ಆನಂದ ಹೋಟೆಲ್ ವರೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಕಸ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಉಪ ಆಯುಕ್ತ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ಇಇ.ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ,ಎಇಇಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಯಂಪುರೆ , ಎಇಇ ಧನರಾಜ್,ಜೆಇಗಳಾದ ರವಿ ಚವ್ಹಾಣ , ಸುನಿಲ್ ವಂಟಿ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಬಸವಾನಂದ ಗಡ್ಡೆ , ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು
