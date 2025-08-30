ಹಳೆತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೇಯರ್,ಉಪಮೇಯರ್ ಭೇಟಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.30: ಮೇಯರ್ ವರ್ಷಾ ರಾಜೀವ ಜಾನೆ,ಉಪಮೇಯರ್ ತೃಪ್ತಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲದ (ಲಾಖೆ) ಅವರು ನಗರದ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಟೀನ್ ಶೆಡ್ಗಳ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಒಂದು ವಾರದೊಳಗಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ,ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮುಜಾಮಿಲ್ ಆಲಂ, ಧನರಾಜ್ ಚವ್ಹಾಣ, ಪ್ರಕಾಶ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಸುನಿಲ್ ವಂಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
