ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.12-ನಗರದ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರದ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರದ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಮಟಕಾ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಸಿಸಿಬಿ ಘಟಕದ ಪಿಎಸ್ಐ ಶಶಿಕುಮಾರ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಅಂಬಾಜಿ, ಪ್ರೀತಮ್, ನಾಗರಾಜ, ಸುನೀಲಕುಮಾರ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರದ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ ಬಳಿ ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಮಿನಪುರದ ಮಹ್ಮದ್ ಪಾಶಾ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 2,100 ರೂ.ನಗದು, ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್,
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಗಡಿ ಬಳಿ ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಕನ್ನೂರ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 1,800 ರೂ.ನಗದು, ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರದ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿ ಬಳಿ ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಮಿನಪುರದ ಮಹ್ಮದ್ ಪಾಶಾ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಾವೋದ್ದಿನ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 2,100 ರೂ.ನಗದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಮಟಕಾ:ಮೂವರ ಬಂಧನ
ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.12-ನಗರದ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರದ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರದ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಮಟಕಾ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಸಿಸಿಬಿ ಘಟಕದ ಪಿಎಸ್ಐ ಶಶಿಕುಮಾರ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಅಂಬಾಜಿ, ಪ್ರೀತಮ್, ನಾಗರಾಜ, ಸುನೀಲಕುಮಾರ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.