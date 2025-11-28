ಕಲಬುರಗಿ,ನ.28-ನಗರ ನೆಹರು ಗಂಜ್ನ ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಪಕ್ಕದ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟವಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಕವಿತಾ ಚವ್ಹಾಣ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಎಎಸ್ಐ ತಾರಾಸಿಂಗ್, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಸುರೇಶ ಅವರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅಂಬರೀಷ ತಳವಾರ, ಬಾ¨ರ್ ಪಟೇಲ್, ಮಹ್ಮದ್ ಯೂಸೂಫ್ ಖುರೇಷಿ, ಮಹ್ಮದ್ ಅಜೀಜ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 3600 ರೂ.ನಗದು ಮತ್ತು ಇಸ್ಪಿಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಟಕಾ: ಬಂಧನ
ನಗರದ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಸೀಮಾಂತರದ ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಎದರುಗಡೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಎಸ್ಐ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ವಿಠೋಬಾ, ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್, ವಿಶಾಲಸಿಂಗ್ ಅವರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಣಜಗಿ ತಾಂಡಾದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹರವಾಳ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 1,250 ರೂ.ನಗದು, 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಟಕಾ, ಜೂಜಾಟ:ಐವರ ಬಂಧನ
