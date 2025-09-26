ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.26-ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರದ ಜಿಡಿಎ ಲೇಔಟ್ ಬಳಿ ಜೂಜಾಡುತ್ತಿದ್ದ 6 ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ನಗರದ ಹಳೇ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಓರ್ವನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರದ ಜಿಡಿಎ ಲೇಔಟ್ ಹತ್ತಿರ ಜೂಜಾಟವಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಶೈಲಜಾ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ವೈಜನಾಥ, ನೀಲಕಂಠರಾಯ ಪಾಟೀಲ, ಮುಜಾಹಿದ್ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಅವರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ವಜೀರ್ ಮಿಣಜಗಿ, ನಜೀರ್ ಪಟೇಲ್, ಅಮೀನ್ ಪಟೇಲ್, ದಸ್ತಗಿರಿ ಪಟೇಲ್, ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಬಾಬಾ, ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 5,400 ರೂ.ನಗದು ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಹಳೇ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಎಸ್ಐ ಮಹಾಂತಪ್ಪ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಇಂದಿರಾ ನಗರದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಡಪದ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 650 ರೂ.ನಗದು ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ಪೆನ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಶೋಕ ನಗರ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಮಟಕಾ, ಜೂಜಾಟ: 7 ಜನರ ಬಂಧನ
