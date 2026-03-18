ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ನಾಳೆ: ಹಿರೇಮಠ

ಸೈದಾಪುರ:ಮಾ.೧೮:ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ(ಮಾ-೧೯) ಹೊಂಗಿರಣ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಲಿಂ.ನೀಲಮ್ಮ ಆಯಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಉಚಿತ ನೇತ್ರಾ ತಪಾಸಣೆ, ಶಸ್ತç ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಕನ್ನಡಕ ವಿತರಣಾ ಬೃಹತ್ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸದಾವಕಾಶವನ್ನು ಸೈದಾಪುರ ವಲಯದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಬಸವ ಸ್ವಾಮಿ ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರದ ಕರಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸುದ್ದಿಗೊಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಅಜಲಾಪೂರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಯಾದಗಿರಿ, ಹೊಂಗಿರಣ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ವೇದಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿಬರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಿಂದ ನುರಿತ ನೇತ್ರಾ ತಜ್ಞರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ, ಉಚಿತ ಕನ್ನಡಕ ನೀಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತç ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಶಿಬಿರವು ಕಡೇಚೂರು, ನೇರಡಗಂ, ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತು ಸೈದಾಪುರ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಶಿಬರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಯಾದಗಿರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಣ್ಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಕ್ಯಾತ್ನಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ಥಿತಿವಂತರ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಡಂಬರದಿAದ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸವ ಬದಲು ಆ ದಿನದಂದು ಚಿಕ್ಕ-ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬರಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರರ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಆ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬರದಂತ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್, ವಿರೇಶ ಸಜ್ಜನ್, ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೂಗಾರ್, ಸಲೀಂ ಬಾಷ್, ಮರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾವಲಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಯಾದವ್, ಮಾರುತಿ ಸಗರ್, ಶಂಕರ ಕುಂಬಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು.
