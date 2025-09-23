ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.23: ನಗರದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಂತ ಆಶಾರಾಮ್ಜೀ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧಕರು ಪರಮ ಪುಣ್ಯದಾಯಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರಾದ್ಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಸಾಧಕರು ಭಗವನ್ನಾಮ ಜಪದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಬಾಪೂಜಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಬಾಪೂಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಹಿಂದಿನ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಿತೃ ದೇವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಂಶದವರಿಂದ ಆಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವರಿಗಾಗಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಶ್ರಾದ್ಧಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆದಿವ್ಯ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಸಂತಾನ, ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುವುದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ನಿವಾರಣೆ, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗದಿರುವುದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇತ್ಯಾದಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾನವ ಉತ್ತ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ವೈ. ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
