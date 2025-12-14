ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ

ನವಲಗುಂದ,ಡಿ.೧೪: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನವಲಗುಂದ ಜನ ಜಾಗ್ರತಿ ವೇದಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ವ್ಹಿ ಪಿ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅವರು ಅಜಾತ ನಾಗಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಎಸ್ ಬಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ೧೭ ವರ್ಷದಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪಿಎಸ್ಐ ಜನಾರ್ಧನ ಭಟ್ರಳ್ಳಿಯವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಜಾತ ನಾಗಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ವೀರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ, ದಿನೇಶ ಶೇರಿಗಾರ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪರಶುರಾಮ ಎಂ ಹೊನಕೇರಿ, ಉಪನ್ಯಾಶಕರಾದ ಭೀಮರಶಿ ಹೂಗಾರ, ನೇತಾಜಿ ಕಲಾಲ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜೋಶಿ, ಈಶ್ವರ ಜಾಲಿಹಾಳ, ಗಿರಿಜಾ ಹೂಗಾರ,ಶಂಕರ ಅರಗೋಳ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಸುಜಾತ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸೇವಾಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.