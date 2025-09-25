ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಹಿಂದು, ಜಾತಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗ ಎಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರೆಸಿ: ಫನಾರ್ಂಡಿಸ್

ಬೀದರ್: ಸೆ.25:ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಎಂದು, ಜಾತಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಾದಿಗ ಎಂದು ಬರೆಸಬೇಕೆಂದು ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಮಾದಿಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಫನಾರ್ಂಡಿಸ್ ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬುಧವಾರ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ನಾವು ಈ ನೆಲದ ಮಕ್ಕಳು, ಬಹುದಿನಗಳ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊನೆಗೂ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ಸಂತೋಷ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಿಕ್ಷೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ನಾವು ಆದಿ ಜಾಂಬವ ವಂಶಸ್ತರು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರೆಲ್ಲರು ಮುಲತಃ ಹಿಂದುಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಿಂದು ಎಂದು ಬರೆಸಬೇಕು. ಯಾರೆ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ನಾವು ಹಿಂದುಗಳೆ ಎಂದು ನಮುದಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಕ್ರಿಷ್ಚನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಯಾವುದೆ ಧರ್ಮಗಳ ಹೆಸರು ಬರೆಸಬಾರದೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಬಹಳ ಮುಗ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರು ಬರೆಸಲು ಮುಂದಾಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಮಾಂಗ, ಮಾತಂಗ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಕೇವಲ ಜಾತಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗ ಎಂದು ಬರೆಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಕಾಲಂ ಕೋಡ್ ಬಿ.-061 ಎಂದು ನಮುದಿಸತಕ್ಕಸ್ದೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಮಲಾಕರ ಹೆಗಡೆ, ಯುವ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವದಾಸ ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಾಲರಾಜ ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ, ತುಳಸಿರಾಮ, ಬಸವರಾಜ ಮಾಳಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
