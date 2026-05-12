ಕಲಬುರಗಿ,ಮೇ 12: ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂತನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳು ಮಗುವನ್ನುಅಪಹರಿಸಿದ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದ್ದರಿಂದ ಅಪರಾಧಿಗೆ 4 ನೇ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಪೀಠಾಸೀನ ಸೇಡಂ ) 3 ವರ್ಷ ಜೈಲು 5 ಸಾವಿರ ರೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧಿಯೇ ಆದ ಇಮಾಮಶಾ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ.
2023 ರ ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಂತನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಾಲಶಾ ಮತ್ತು ಶಹನಾಜ ಎಂಬ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಬಿಸ್ಕೀಟ್ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಇಮಾಮಶಾ ನಂತರ ಮುಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನು. ಮಗು ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಕರ ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮುಧೋಳ ಪೊಲೀಸರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೇಗಂಪೇಟೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಮಾಮಶಾ ನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾದ ಇಮಾಮಶಾನನ್ನು ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.
ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗಳ ಮುಂದೆ ಮಗುವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಆತ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಕರಣ್ ಗುಜ್ಜಾರ ಅವರು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಸಿ ತೀರ್ಪು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಸರಕಾರದ ಪರವಾಗಿ 4 ನೇ ಅಪರ ಸರಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕ ಕೆ.ಆರ್ ನಾಗರಾಜ ಅವರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗಾಗಿ ಮಗು ಅಪಹರಿಸಿದವನಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಜೈಲುಶಿಕ್ಷೆ
