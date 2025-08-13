ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.13-ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದ ಘಟನೆ ಉಮರ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಉಮರ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ (55) ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ನಿವಾಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀಯ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಲು ನಿನ್ಯಾರು ಎಂದು ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೈಯ್ದು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದವಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ
