ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಚೇಂಗಟಾ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ,
ಕಮಲಾಪುರ:ಅ.೩೦:ಚೇಂಗಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಏರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಸಂಬAಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಸಹ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚೇಂಗಟಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಕ್ರಂ ಇನಾಮದಾರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅವಮ್ಮ ಕಾಂಬಳೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚೇಂಗಟಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೋಸಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಮಹ್ಮಮದ್ ಸಾಬ್ ತಂದೆ ರಾಜ ಅಹ್ಮದ ಸಾಬ್ (೫೬) ವರ್ಷ ಅವರು ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕೃತಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒದಗಿಸಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿದ್ದು, ನೀರಂತರವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೇಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಲ್ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯತ್ ಅವಲಂಬಿತ ಆಕ್ಷಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ದಿನಾಂಕ ೨೬/೨೭/೨೮-೦೮-೨೦೨೫ ರಂದು ದರ್ಗಾ ವಿದ್ಯತ್ ಪದೆ ಪದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳತ್ತಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಮೃತರ ಪತ್ನಿ ಸಂಬAದಿಸಿದ ಜೆಸ್ಲಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲಾ, ನಂತರ ೧೯೧೨ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲಾ.
ವಿದ್ಯತ್ ಅವಲಂಬಿತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸದ ಕಾರಣ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಮಹ್ಮದ್ ಸಾಬ ತಂದೆ ರಾಜ ಅಹ್ಮದ ಸಾಬ ಇವರು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: ೨೯-೦೮-೨೦೨೫ ರಂದು ಮದಹ್ನ ೦೨ ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಸಂಬAಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನೊಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೆಸ್ಕಾಂ ಗೆ ಅದೇಶ ನೀಡಲು ಚೇಂಗಟಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಮಲಾಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೋಸಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಯರನಳ್ಳಿ, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಶೇಟ್ಟಿ, ಅಂಬಾರಾಯ ಕಣ್ಣಿ, ಮಹೇಶ್ ದೇಸಾಯಿ, ಜಾಫರ್ ಕೇಶವಾರ, ವಿಜಯ ಪ್ರಭು, ಅಕ್ಬರ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಮಸ್ತಾನ ಮೌಜನ್ ಇತರರಿದ್ದರು.
ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ,