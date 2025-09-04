ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.4-ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ತಾವರಗೇರಾ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದಿದೆ.
ಲೋಕಣ್ಣಾ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಾ ಮೃತಪಟ್ಟವರು.
ಎಸ್ಎಂಇಸಿ ಪ್ರೈ.ಲಿ.ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ತಾವರಗೇರಾ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಲೋಕಣ್ಣಾ ಅವರು ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಂಪನಿಯ ಆಫೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇeರ್ ಮನೋಜಕುಮಾರ ಠಾಕೂರ ಸಬ್-ಅರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು
