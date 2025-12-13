ತಲಾ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ

ಬೀದರ್:ಡಿ.13: ವಾರ್ಷಿಕ ತಲಾ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದ್ದರೂ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ತೀರ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ. ತಲಾ ಆದಾಯ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಜನರ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರ ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಲಾ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ತಲಾ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ತಿಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಲಾ ಆದಾಯ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 1.50 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಲಾ ಆದಾಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ 1.30 ಲಕ್ಷವಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸದನದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಲಾ ಆದಾಯ 4-5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ? ಮಳೆಯಾಧಾರಿತ ಕೃಷಿ, ಕಡಿಮೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂಲ ಹುಡುಕಿ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಲಾ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಪೆÇೀಲಾಗುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ನೀರು:
ಈ ಭಾಗದ ನೀರಾವರಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಬೆಲ್ದಾಳೆ, ಕಾವೇರಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾ, ಗೋದಾವರಿ ಜಲಾನಯನ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ನೀರಾವರಿಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 14 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತು ನೀಡಿ 5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಘೋಷಿಸಿತ್ತ್ತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಹಣವೇ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕಳಸಾಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ 3ನೇ ಹಂತದ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೀಮಾ, ಸೊನ್ನ ಇತರೆ ನೀರು ಸದ್ಬಳಕೆಗೆ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲ. ಬಚಾವತ್ ಆಯೋಗದ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋದಾವರಿ ಜಲಾನಯನದ ಇನ್ನೂ 8 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏತ ನೀರಾವರಿ, ಹೊಸ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೀರು ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದರು.
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ ಯಾವಾಗ?
ಕಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಿದ್ದು, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ.ಹಿಂದಿನ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆ ಸಹ ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಎರಡ್ಮೂರು ಪ್ರಭಾರ. ಹೀಗಾದರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಹೇಗೆ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವೇಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿ:
ಬೀದರ್ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಿನ್ನೆಡೆ ತರುತ್ತಿದೆ.ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಮೀಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬದಲು ಹಿಂದುಳಿದ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಕಲಬುರಗಿಯವರಾದ ಐಟಿ,ಬಿಟಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಇತ್ತ ಚಿತ್ತಹರಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಸಂಘಟಿಸಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ:
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ 50 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 750 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡಿ ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಸಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಓಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ:
ಎಸ್ಸಿಪಿ/ಟಿಎಸ್ಪಿ ಅಡಿ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 50 ಲಕ್ಷ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಏತಕ್ಕೂ ಸಾಲದು. ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಅವರು ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತು ನಿಜವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ಲಾಭವೇನು?:
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ, ರೈತರ ಹಿತದಿಂದ ಅನೇಕ ಜ್ವಲಂತ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಬಹುತೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಲಾಭವೇನು? ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಲೆಂದೇ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೂಲ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂತಲ್ಲವೆ? ಚರ್ಚೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸದನದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಅನುದಾನ ತಾರತಮ್ಯ ನಿವಾರಿಸಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ನಿವಾರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ವರದಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುದಾನ ತಾರತಮ್ಯ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸಮಿತಿ ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ವರದಿ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಾರದು. ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಸೇರಿ ಈ ಭಾಗದ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುದಾನದ ತೀವ್ರ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 65-70 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 26-28 ಕೋಟಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯವಲ್ಲವೆ? ಅನುದಾನ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮಗೂ ಸರಾಸರಿ 75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಕಾರಂಜಾ ಸಂತ್ರಸ್ತರು
ವಿಷ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್!
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿರುವ ಕಾರಂಜಾ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವಿಷ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಗ ಪರಿಹರಿಸಿ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಸದನದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ರೈತರು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ, ನಾನು ಧರಣಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಸಿ ಧರಣಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೋರಿದ್ದೇವು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವರು ಧರಣಿ ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೀಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಈಗ ವಿಷ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ಸರ್? ರೈತರು ಮತ್ತೆ ಡು ಆರ್ ಡೈ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಇವರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಿ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.