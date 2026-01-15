ಸಿಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಜ.15: ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗವು, ಹಬ್ಬಗಳ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುವ ಮಹತ್ವದ ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಬ್ಬವಾದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿತು.ಸಿಯುಕೆಯು 22 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು, ದೀರ್ಘ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬೆರೆ ಬೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೆÇಂಗಲ್ ಎಂದು, ಪಂಜಾಬ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಲೋಹ್ರಿ, ಗುಜರಾತನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಯಣ, ಅಸ್ಸಾಂ ನಲ್ಲಿ ಮಾಘ ಬಿಹು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ, ಪೌಷ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಖಿಚ್ಡಿ ಪರ್ವ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಆಚರಣೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಳನೋಟಗಳೊಂದಿಗೆ, ಕಾಲೋಚಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌರ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು, ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದು, ಹಂಚಿಕೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಂಸ್ಕøತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಡೀನ್ ಪೆÇ್ರ. ಜಿ.ಆರ್. ಅಂಗಡಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಥಿಯಾಗೊ,ಡಾ. ಮಯುರ ಪುಜಾರ, ಡಾ. ಗುರು ಬಾಗೆಡಾಡಿ, ಡಾ. ಬುಚಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೌಡ, ಡಾ. ಆಖಿಲೆಶಾ, ಡಾ. ನಿಶಾ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಡಾ. ಸುರೆಶ, ಡಾ. ಸಾಯಿ ಆಭಿನವ, ಪಿಎಚ್ಡಿ, ಎಂ.ಎಡ್. ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಡ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಜ.15: ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗವು, ಹಬ್ಬಗಳ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುವ ಮಹತ್ವದ ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಬ್ಬವಾದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿತು.ಸಿಯುಕೆಯು 22 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು.