ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನ ಆಚರಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.30-ನಗರದ ಕೆಪಿಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ಚಂದ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಡಿ ಅವರು ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಭಾರತವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಜರ್ಮನಿಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಹಿಟ್ಲರ್ರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ ಕ್ರೀಡಾ ಮಾಂತ್ರಿಕ. ಇಡಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನ್ಚಂದ್ ಸರಿಗಟ್ಟುವ ಆಟಗಾರನೂ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. “ದಾದಾ” ಎಂಬ ಅಕ್ಕರೆಯ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಅವರಿಗೆ 1956ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಗೌರವಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
2024 25 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕಬ್ಬಡಿ ಆಟದಲ್ಲಿ, ಕುಮಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟದಲ್ಲಿ, ಮಹೇಶ್ ಖೋ ಖೋ, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಿಮಿತ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಾಂತಾ, ಡಾ.ನಿರ್ಮಲಾ ಸಿರಗಾಪುರ್, ಡಾ.ಸುದರ್ಶನ್ ಎಂ, ಡಾ.ಅರುಣ್ ಜೋಳದ ಕುಡ್ಲಗಿ, ಡಾ.ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಮದನ್ಕರ್ ಡಾ.ವಸಂತ ನಾಶಿ, ಡಾ.ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೊಳಕೆರೆ ಡಾ.ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಬಿ. ಇನ್ನಿತರರು ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.
ಕಾಲೇಜಿನ ದೈಹಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕÀ ಡಾ.ಕರಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ತವಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ಚಂದ್ ಅವರು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
