ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ

ಕೋಲಾರ,ಏ.೧೧- ೨೦೨೫-೨೬ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ಕೋಲಾರ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಕುಮಾರಿ ಚಿರಂತನ ಎಂ ೬೦೦ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ೫೯೬ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶೇಕಡ ೯೯.೩೩% ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನವೀನಾ ಸುದರ್ಶನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಕುಮಾರಿ ಗೀತ ಎನ್. ೬೦೦ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ೫೯೪ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಿ ಗಾನವಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಿ ರಮಿತ ವಿ ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ೬೦೦ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ೫೯೨ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ೯ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿನ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಂ. ೬೦೦ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ೫೯೦ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ೧೧ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳಗಿದ್ದಾರೆಂದರು.
ಕುಮಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯ.ಪಿ. ಮತ್ತು ಕುಮಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೆ.ಎಂ. ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ೬೦೦ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ೫೮೧ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಕು. ಕೀರ್ತನ.ಎಸ್. ೬೦೦ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ೫೭೪ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಟ್ಟು ೬೮೭ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು ೬೮೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು ಇವರ ಪೈಕಿ ೨೩೪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ೩೭೮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು. ಶೇಕಡ ೯೯% ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿಷಯವಾರು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಒಟ್ಟು ೭೮ ಬಂದಿದೆ. ಅವು ಕನ್ನಡ-೦೩ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ -೧೨, ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ-೨೦, ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ-೧೬, ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ-೦೯, ಇತಿಹಾಸ – ೦೧, ಗಣಕವಿಜ್ಞಾನ-೦೪, ಹಿಂದಿ-೦೧, ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ -೧೨ ವಿಷಯವಾರು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕ ಪಡೆದಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂತಸದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು
ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಜೇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸಿ.ಎ.ಒ ನವೀನ ಎಂ ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲೆಂದು ನವೀನಾ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.