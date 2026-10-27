ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ

ಜೇವರಗಿ,ಅ.27: ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು
ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯಕ ಬಿರಾಳ ರತ್ನಾಕರ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಹರ್ಷಿ ಯಾದ ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಂತೆ ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯಕ ಬಿರಾಳ ಹೇಳಿದರು ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೇವರ್ಗಿ ತಹಸಿಲ್ದಾರರಾದಅಂಜುಮ್ ತಬಸುಮ್ . ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಹವಾಲ್ದಾರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಜಶೇಖರ ಸೀರಿ, ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯಕ ಬಿರಾಳ. ಬಸವರಾಜ ದೊರೆ ಮಲ್ಲಾ ಕೆ.ವಿಶ್ವ ಮದಕರಿ. ರಾಜು ದೊರೆ.ಅಂಬು ಬುಟ್ನಾಳ.ಪ್ರಕಾಶ ಸುಭೆದಾರ್. ಸೇರಿದಂತ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು. ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು
ಜೇವರಗಿ,ಅ.27: ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು