ಕಲಬುರಗಿ:ಅ.20: ಮಹರ್ಷಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಕಲಬುರಗಿ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ “ಚೆರಿಶ್” – ಶಾಲೆಯ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನ (2000-2001) ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಪುನರ್ಮಿಲನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಗುರುರಾಜ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆಶಾ , ಅಂಜನಾ, ಸಂತೋಷ್ ಕುಕರ್ಣಿ , ಖೇಡ್ಕರ್, ವಂದನಾ, ದ್ರೌಪತಿ , ವಿಕಾಸ್, ಪ್ರೀತಿ , ಜ್ಯೋತಿ, ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಕರ್, ನಾರಾಯಣ್ ಎಂ ಜೋಶಿ , ಸುನಂದ್, ಗುರುರಾಜ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಸಂಜೀವ್ ಜೋಶಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನ ವಿವೇಕ್, ಅಜಯ್, ಶ್ರುತಿ, ಸುಷ್ಮಾ, ಅನಿಲ್, ಸುನಿಲ್, ಸ್ನೇಹ, ಸುಪ್ರಿಯಾ, ವರುಣ್, ಆಕಾಶ್, ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಜ್ಯೋತಿ, ಬಸವರಾಜ್, ದೀನೇಶ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಎಸ್.ಬಿ., ಅಶ್ವಿನ್, ಮಹೇಶ್, ಡಾ. ಸುಮನ್ ಮತ್ತು ಸಾಗರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಡಾ. ಸುಮನ್ ಅವರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವಿವೇಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸ್ನೇಹಾ ವಂದಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಅನಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಎಸ್.ಬಿ. ತಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಸಹಪಾಠಿಗಳಾದ ಪವನ್ ಮತ್ತು ವಜ್ರೇಶ್ ಅವರು ದಿವಂಗತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕುಳಗೇರಿ ಶಿಕ್ಷಕ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್) ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.