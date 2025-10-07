ಮಹರ್ಷಿವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

ಜೇವರಗಿ,ಅ.7: ಬೀರನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಯ ಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಸಾಹುಕಾರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮರಿಯಪ್ಪ ಬೇಗಾರ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಲ್ಹಾದರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ಸುರೇಶ ಪರಸಪುರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಬೇಗಾರ್ ಸಂಜೀವ ಪ್ಪ ಪರಸಪುರ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ದೇವರಾಜ್ ಮೌರ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಶಿವು ನಾಯಕ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳುಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು