ಸಡಗರದಿಂದ ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ

ಹುಮನಾಬಾದ್:ಅ.8:ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮ, ಭಕ್ತಿ ಭಾವಗಳಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮೂರನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಚರಿಸುವ ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಲಭಿಸುವ ವರ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂರಿಸಲು ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳಸ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಬಾಳೆಕಂದು, ಮಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಒಡವೆಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು ಅರ್ಪಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ದೀಪ ದೂಪ ಹಚ್ಚಿ, ಭಕ್ಷಯ ಭೋಜನ ತಯಾರಿಸಿ ನೈವೇದ್ಯೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ದೇವಿಗೆ ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನೆರೆಹೊರೆಯ ಮುತ್ತೈದೆಯರನ್ನು ಕರೆದು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕøತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ, ಎಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಹಣ್ಣು ನೀಡಿ ಉಡಿ ತುಂಬಲಾಯಿತು. ಕೆಲವೆಡೆ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕುರಿತು ಗಾಯನ ಹಾಡಿದ್ದು ಪೂಜೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರಗು ತಂದಿತ್ತು.
ಪಟ್ಟಣದ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮುತೈದೆಯರನ್ನು ಅರಿಶಿಣ, ಕುಂಕುಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಆದರದ ಆಥಿತ್ಯ ನೀಡಿ ಫಲ ತಾಂಬೂಲಗಳಿಂದ ಹುಡಿ ತುಂಬಿ, ಮುಡಿಗೆ ಹೂ ಮುಡಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪರಸ್ಪರರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಆತಿಥ್ಯ ಸ್ವಿಕರಿಸಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.