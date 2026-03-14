ನವದೆಹಲಿ,ಮಾ.೧೪- ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲ -ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹಡುಗುಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಲು ಇರಾನ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಡಗುಗಳು ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫತಾಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಗಣೆಗೆ ಇರಾನ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ದೇಶಗಳು, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೈಲ ತುಂಬಿದ ಹಡುಗಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
“ಭಾರತದ ಜನರ ನೋವು ನಮ್ಮ ನೋವು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಲಿಯಾಯ್ಡ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಸಾಗಣೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ತೈಲ ಸಾಗಿಸುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾರ್ಚ್ ೧ ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ
ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸಯ್ಯದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಗ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಲುವು ಟೀಕಿಸಿದ್ದು ಅಮೇರಿಕಾ ಈಗ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು “ಬೇಡುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
“ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಆಮದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಭಾರತ ಬೆದರಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕಳೆದಿತ್ತು. ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ಶ್ವೇತಭವನವನ್ನು ಈಗ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ